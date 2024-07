Calciomercato Lazio, SUGGESTIONE Berardi ancora viva? Un club preme sull’acceleratore: vuole BRUCIARE la concorrenza

Calciomercato Lazio, suggestione Berardi ancora in piedi per il club biancoceleste? Un club prova a bruciare le concorrenti

Berardi può diventare una opportunità di fine mercato da cogliere alcune big che lo apprezzano tantissimo da sempre, Juve e Napoli su tutte. A riferirlo è Alessandro Sugoni a Sky Sport 24.

La retrocessione in Serie B del Sassuolo sta aiutando a spingere per la cessione neroverde, e di conseguenza i partenopei vogliono spingere sull’acceleratore. Lo scorso anno anche il calciomercato Lazio aveva fatto un tentativo per Berardi, ma ad oggi gli obiettivi sembrano essere ben altri.