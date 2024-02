Calciomercato Lazio, l’idea dal cognome importante: si segue Jobe Bellingham, fratello del centrocampista del Real Madrid

Come si può leggere sull’edizione odierna del Il Messaggero, si lavora in ottica mercato in casa Lazio, che sta sempre vigile sulle occasioni da poter sfruttare nella prossima estate.

Il quotidiano riporta un nome altisonante, forse grazie al cognome, ma comunque un bel prospetto per il futuro: si segue Jobe Bellingham, fratello di Jude, giocatore in forza al Sunderland.