Calciomercato Lazio, dal Belgio conferme su Lukaku: rimarrà all’Anversa

Dal Belgio arrivano importanti indiscrezioni per il calciomercato della Lazio: Jordan Lukaku potrebbe rimanere all’Anversa

In questo lunedì di Pasquetta, arrivano ancora notizie importanti in casa Lazio, questa volta anche per il fronte calciomercato. Le ultime indiscrezioni arrivano direttamente dal Belgio e riguardano Jordan Lukaku, esterno di proprietà biancoceleste ma in prestito all’Anversa.

Nei giorni scorsi La Gazzetta dello Sport aveva parlate di una sua possibile permanenza nelle Fiandre e oggi sono arrivate ulteriori conferme dal portale belga walfoot.be. Infatti, il fratello di Big Rom potrebbe essere riscattato dal club biancorosso, che lo prenderebbe così a titolo definitivo dalla Lazio. Nei prossimi mesi si aspettano ulteriori aggiornamenti sulla situazione.