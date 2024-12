Calciomercato Lazio, Belahyane verso la cessione? La richiesta del Verona per il giocatore: fissato quel prezzo

Calciomercato Lazio, per il club capitolino si potrebbero aprire nuovi spiragli per l’affare. La situazione

La Gazzetta dello Sport riporta la situazione sui rinforzi che sta cercando l’Hellas Verona. Come negli ultimi mesi, anche a gennaio sarà un club in autofinanziamento e in attesa dell’insediamento di Presidio Investors tutto passerà dalla cessioni.

Da una cessione in particolare, ossia quella di Reda Belahyane. Il centrocampista acquistato dal Nizza per 500mila euro ha una valutazione del cartellino di almeno 10 milioni di euro e piace soprattutto a Marsiglia Chelsea e Milan, oltre che ovviamente alla Lazio.