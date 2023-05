Calciomercato Lazio, che beffa: il giocatore ha detto sì a un altro club di Serie A. Era uno dei pallini di Maurizio Sarri

Beffa in arrivo per il calciomercato Lazio. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport infatti, i rossoneri avrebbero mosso passi importanti per Rubeus Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea in scadenza di contratto a giugno del 2024 con opzione per un’altra stagione a favore dei Blues.

Il calciatore avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con Maldini e Massara e sarebbe ora in attesa della trattativa tra i due club. La richiesta iniziale è di circa 25 milioni di euro ampiamente trattabili: il Chelsea deve sfoltire necessariamente rosa e bilancio per poter operare liberamente sul mercato. Tra le parti si respira grande ottimismo, meno in casa Lazio: l’inglese è uno dei pallini di Sarri che lo ha già allenato in Premier e lo avrebbe voluto in biancoceleste.