Calciomercato Lazio, Bastos sempre più verso la Turchia

Calciomercato Lazio, Bastos verso la Turchia. Quella di domani contro l’Inter potrebbe essere l’ultima gara giocata in biancoceleste

Inzaghi in emergenza. In vista dell’Inter e della gara di domani, il mister deve reiventare la difesa: il forfait di Radu costringerà Bastos a partire dal primo minuto. Per l’angolano, secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, potrebbe essere l’ultima gara con l’Aquila sul petto.

Il mercato della Lazio, infatti, non è definitivamente chiuso – soprattutto quello in uscita -, lunedì Bastos potrebbe salutare i compagni di squadra per volare in Turchia e vestire la maglia del Basaksehir.