Lazio, Bastos sempre più verso la Turchia: Besiktas vicino

Calciomercato Lazio, Bastos conteso tra le due squadra di Istanbul: Basaksehir e Besiktas. Il giocatore sempre più lontano da Roma

Bastos conteso da Basaksehir e Besiktas. Il difensore è sempre più lontano dalla Lazio e la concorrenza è tutta turca: i due club della città di Istanbul hanno presentato un’offerta per il cartellino del giocatore.

Come riportato da Gianlucadimarzio.com, però, il Besiktas sembrerebbe aver convinto la società capitolina con una soluzione a titolo definitivo ed economicamente più ricca. I prossimi giorni saranno cruciali per il futuro dell’angolano che, sicuramente, sarà in Turchia.