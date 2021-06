Calciomercato Lazio, tutto su Basic per il centrocampo: i dettagli

Lazio scatenata sul fronte calciomercato: adesso i biancocelesti stanno puntando tutto su Toma Basic per rinforzare il centrocampo

La Lazio è una della società più attive sul fronte calciomercato e sta lavorando senza sosta da giorni per rinforzare la squadra attraverso alcuni obiettivi. Oltre ai nomi di Julian Brandt e Felipe Anderson, un’altra pista calda è quella che porta a Toma Basic.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio avrebbe puntato tutto su di lui per completare il centrocampo e avrebbe superato ormai il Napoli nella corsa al giocatore. Sul piatto circa 10 milioni di euro al Bordeaux per il cartellino e 1,5 milioni di euro a stagione come stipendio per il giocatore. Il giovane croato è il prescelto di Maurizio Sarri, che vorrebbe affidargli le chiavi del centrocampo biancoceleste.