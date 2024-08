Calciomercato Lazio, Baroni tira le somme sulla rosa: questi POSSONO PARTIRE

Calciomercato Lazio, Marco Baroni ha fatto le sue scelte per la rosa: questi sono gli esuberi che possono partire

A poche ore dall’inizio del campionato non si ferma il calciomercato Lazio: come riportato da Nicolò Schira, Marco Baroni si è fatto ormai un’idea sui membri della rosa, facendo l’elenco per la società dei giocatori che non rientrano nei suoi piani e che possono così essere messi sul mercato per le cessioni.

Sono otto i profili che il tecnico possono partite: si tratta di Hysaj, Fares, Akpa Akpro, Basic, André Anderson, Gonzalez, Milani, Pedro.