Calciomercato Lazio: il Milan piomba sul pupillo di Sarri

Calciomercato Lazio, il Milan fa sul serio per Tommaso Baldanzi dell’Empoli: sul trequartista c’è anche l’apprezzamento di Sarri

Si intensifica la concorrenza per Tommaso Baldanzi, obiettivo concreto del calciomercato Lazio. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport infatti, il Milan lo avrebbe messo nel mirino complice le nebulose situazioni di Brahim Diaz e De Ketelaere in vista della prossima stagione.

La valutazione oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro: il club biancoceleste, su espresso invito di Sarri, è ancora pienamente in corsa.