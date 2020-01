Calciomercato Lazio, sempre Jallow in pole. Per Casasola c’è il Crotone

Calciomercato Lazio, ultimi giorni di questa sessione di gennaio: l’obiettivo in casa biancoceleste rimane Jallow

Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato. In casa Lazio per ora tutto tace ma non è da escludere che possa cambiare qualcosa proprio in questi ultimi giorni. Come riporta il Corriere dello Sport infatti l’idea sarebbe quella legata a Jallow.

L’attaccante, ora alla Salernitana, ha avuto importanti offerte dall’Egitto ma sarebbe utilissimo per la causa di Inzaghi che così avrebbe una pedina in più da inserire in organico. Qualcosa si muove anche per Casasola vicino al Crotone. In stallo invece la situazione legata a Berisha.