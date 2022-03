Bajrami è uno dei tantissimi nomi fatti per il calciomercato della Lazio, sul giocatore però ci sarebbero anche gli occhi del Milan

Nedim Bajrami è uno dei tanti nomi fatti per il futuro della Lazio. Sul giocatore dell’Empoli, però, non ci sarebbero solo i biancocelesti: come riporta Tuttosport, anche il Milan avrebbe messo gli occhi sul giocatore.

A San Siro, sarà sicuramente un osservato speciale, intanto il presidente Corsi si prepara all’asta per cederlo al miglior offerente.