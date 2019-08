Calciomercato, accordo raggiunto tra Lazio e Fiorentina per Badelj: domani le visite mediche

Calciomercato Lazio, Milan Badelj torna alla Fiorentina

AGGIORNAMENTO ORE 12.28 – Milan Badelj torna alla Fiorentina. In mattinata la Lazio e il club viola hanno limato anche gli ultimi dettagli. Il croato lascerà il ritiro biancoceleste di Marienfeld con le visite mediche previste già per la giornata di domani. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto, per un’operazione da circa 5 milioni di euro (1 per il prestito e 4 per il riscatto). Nella trattativa è stata decisiva la volontà del giocatore, che ha voluto fortemente tornare a Firenze.

Calciomercato Lazio – Si chiude dopo appena un anno l’avventura di Milan Badelj nella Capitale. Nelle ultime ore Lazio e Fiorentina hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centrocampista croato. Badelj verrà ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto (non obbligatorio), mentre nelle casse della Lazio – in caso di riscatto a giugno – potrebbero finire circa 6 milioni di euro. Ancora un’operazione in uscita ed ennesima plusvalenza per Lotito, visto che Badelj era arrivato appena un anno da svincolato proprio dal club toscano.