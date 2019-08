Calciomercato Lazio, Badelj saluta: ma i biancocelesti hanno già il vice Leiva

Calciomercato Lazio, Badelj alla Fiorentina: ma i biancocelesti hanno già il vice Leiva in casa

Calciomercato Lazio – Milan Badelj nelle prossime ore sarà un giocatore della Fiorentina, ma la Lazio potrebbe anche non tornare sul mercato per cercare un vice Leiva. I biancocelesti – come riporta Il Corriere dello Sport – punteranno su Danilo Cataldi. Inzaghi e la società hanno elogiato più volte il centrocampista romano per i progressi in queste ultime stagioni e anche se è nato da mezzala, ormai può ricoprire senza problemi il ruolo di mediano. La Lazio quindi punterà su Cataldi e alle sue spalle verrano confermati (salvo offerte) anche Berisha e Andrè Anderson. In mediana arriveranno nuovi innesti solo se verrà ceduto Milinkovic, questo è stato ribadito ad Inzaghi nel vertice di mercato che è andato in scena con Tare e Peruzzi al termine dell’amichevole con il Paderborn.