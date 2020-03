Calciomercato Lazio, Badelj e il feeling con Iachini: riscatto più vicino?

Badelj convince Iachini e scalza Pulgar dal blocco dei titolare. Il cartellino del giocatore, però, è ancora della Lazio e il riscatto…

Il periodo poco fortunato alla Lazio, poi il buio anche a Firenze. Milan Badelj ha incontrato più di qualche ostacolo sul suo cammino, ma ora è pronto a ripartire. Il centrocampista sta riuscendo a guadagnarsi la fiducia di Iachini – che ha ereditato il posto di Montella sulla panchina della Fiorentina – e riprendersi un posto sotto ai riflettori. Dopo un periodo vissuto da seconda linea, il giocatore non si è lasciato travolgere dai malumori che lo avevano colto nella parentesi di Roma, si è rimesso a lavoro sodo fino a scalzare Pulgar dal blocco dei titolari.

Le sue prestazioni – come riporta La Nazione – stanno tornando ai livelli del Badelj che tutti hanno applaudito e adesso il riscatto non sembra più un’idea così lontana. Per trattenere il giocatore, infatti, la società viola dovrà versare nelle casse della Lazio altri 4 milioni, per tenere fede alla formula del prestito oneroso (in totale, un’operazione da 5 milioni). Se ne discuterà sicuramente in estate, ma intanto il regista continua a convincere…