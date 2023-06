Calciomercato Lazio, avanza Gedson Fernandes: perché sarebbe perfetto per Sarri

Calciomercato Lazio, avanza la candidatura di Gedson Fernandes per il centrocampo: la duttilità del ragazzo perfetta per Sarri

Come riferisce Il Messaggero, la candidatura di Gedson Fernandes avanza per il calciomercato Lazio.

Sarri gradirebbe avere il centrocampista del Besiktas a disposizione per la sua duttilità: in Turchia si è imposto come mezzala ma per il tecnico potrebbe agire tranquillamente anche come regista davanti alla difesa. Servono 20 milioni di euro per portarlo a Formello.