Calciomercato, Lazio attenta: un club di A fa sul serio per Luca Pellegrini

Calciomercato, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà il Milan preme per assicurarsi l’ex Cagliari sul quale sta lavorando anche la Lazio

Il calciomercato sta per entrare nella sua fase cruciale, con la Lazio al lavoro per assicurarsi un ottima rosa per la stagione. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, il club biancoceleste è a lavoro per riportare a Roma Luca Pellegrini attualmente di nuovo alla Juventus.

Il giornalista spiega però che oltre al club biancoceleste c’è anche il Milan, che cerca un vice Theo Hernandez giovane e italiano. L’ex Cagliari piace a Pioli, e l’operazione potrebbe andare in porto su una base prestito con diritto di riscatto che divenga obbligatorio.

L’ex Cagliari conclude Pedullà, aspetta il Milan nonostante il corteggiamento del Nizza, specialmente dopo lo stand-by della Lazio