Calciomercato, Lazio attenta: su Zielinski ci sarebbe anche un club di Premier

Calciomercato, sul giocatore polacco che la Lazio segue per rinforzare il centrocampo ci sarebbe forte l’interesse dello United

La Lazio è a lavoro per il calciomercato estivo sia in entrata che in uscita, e stando a quanto riporta Manchester Evening News non è la sola ad essere interessata a Zielinski. Il sito online spiega che sul polacco, ci sarebbe forte anche l’interesse dello United che avrebbe individuato nel giocatore l’elemento giusto per rinforzare la squadra di Ten Haag.

Il club inglese punterebbe sull’ex Empoli anche per i costi, visto che viene valutato con un prezzo inferiore rispetto a Mount del Chelsea.