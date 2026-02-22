Calciomercato Lazio, pesa l’assenza di un centravanti puro: si interverrà nella sessione estiva? Il punto della situazione

Calciomercato Lazio, l’assenza di un finalizzatore d’area sta pesando in questa parte di stagione dopo l’addio di Castellanors. Il punto della situazione

Il sabato di Serie A regala un amaro pareggio per la Lazio, che non riesce ad andare oltre lo 0-0 nella trasferta dell’Unipol Domus contro il Cagliari. Lo scontro valido per la 26ª giornata ha evidenziato ancora una volta i limiti offensivi della formazione guidata da Maurizio Sarri, incapace di scardinare la resistenza sarda.

Calciomercato Lazio LIVE: Maldini e la sua crescita costante in biancoceleste

La crisi del gol in casa Lazio

Il “pareggio a reti bianche” fotografa perfettamente il momento di stallo dei capitolini. Nonostante il controllo del gioco, la manovra biancoceleste appare sterile quando si tratta di concretizzare negli ultimi venti metri. Il clean sheet ottenuto in Sardegna sposta poco la classifica in ottica Europa, lasciando l’amaro in bocca a un Sarri apparso visibilmente preoccupato per la scarsa incisività dei suoi.

Il flop di Maldini e il rebus Ratkov

Le soluzioni tattiche adottate non stanno portando i risultati sperati. L’adattamento di Daniel Maldini nel ruolo di falso nueve all’interno del tridente offensivo non ha convinto: il talento ex Milan fatica a dare profondità e peso all’attacco della Lazio. Parallelamente, resta il mistero legato a Ratkov: l’attaccante continua a essere un oggetto misterioso, utilizzato con il contagocce e mai realmente inserito nei meccanismi della squadra.

Lazio: mercato estivo per il nuovo centravanti

Senza un riferimento centrale di spessore, la stagione rischia di scivolare via senza acuti. La mancanza di un “bomber di peso” capace di trasformare in oro i palloni vaganti è un vuoto che la società dovrà colmare necessariamente. Per la Lazio, l’appuntamento con la risoluzione dei problemi è fissato a luglio: la sessione estiva di calciomercato sarà lo spartiacque per tornare a sognare in grande.