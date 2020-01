Calciomercato Lazio, all’Ascoli piace Di Gennaro per il centrocampo

Di Gennaro, centrocampista della Lazio in prestito alla Juve Stabia, piace all’Ascoli come possibile rinforzo per il centrocampo

È Davide Di Gennaro l’idea per il centrocampo dell’Ascoli. Il giocatore, in prestito dalla Lazio alla Juve Stabia è in uscita: il club non sembra intenzionato a trattenerlo, viste le sole 8 presenze collezionate e la quasi esclusione dal progetto. Secondo Gianlucadimarzio.com, i bianconeri avrebbero pensato a lui per rinforzare il centrocampo, già in questa parentesi di mercato.

L’Ascoli, adesso, dovrà trattenere sia con la Lazio che con la Juve Stabia per portare in terra marchigiana il giocatore.