Calciomercato Lazio, CAMBIA la formula per la cessione di Artistico! TUTTI i dettagli

Calciomercato Lazio, cambia la formula per Artistico alla Juve Stabia: prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto

Come riporta Il Messaggero, il calciomercato Lazio ha definito il futuro di Artistico, attaccante arrivato a titolo definitivo dalla Virtus Francavilla. L’attaccante infatti andrà in prestito alla Juve Stabia ma, come riporta il noto quotidiano romano, è cambiata la formula dell’operazione.

Non più in prestito secco: Artistico andrà in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club biancoceleste sulla base di 400mila euro.