Calciomercato Lazio, l’Arabia raddoppia: offerta indecente a Immobile. E ora Lotito però vuole alzare il muro

Come riportato stamani da Repubblica in Arabia non mollano Immobile: biennale da 35 milioni complessivi, questa l’offerta dell’Al-Wehda, club di La Mecca, al centravanti.

Ma il calciomercato Lazio non ha ricevuto proposte ufficiali e comunque, dopo Milinkovic, Lotito non ha intenzione di perdere un altro dei suoi pupilli, quello a cui è più legato.