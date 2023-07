Calciomercato Lazio: l’Arabia tenta Immobile con un’offerta folle. La posizione di Ciro su un suo eventuale trasferimento

Secondo quanto riferito dal Messaggero l’Arabia avrebbe messo sul piatto un biennale monstre da 35 milioni per convincere Immobile.

Il capitano conferma l’offerta, ma non ha intenzione di lasciare la capitale. Oltretutto non c’è traccia della proposta al calciomercato Lazio per il cartellino del bomber.