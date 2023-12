Calciomercato Lazio, l’annuncio di Sarri: «Arriverà solo se…»

Calciomercato Lazio, Maurizio Sarri ha fatto il punto in vista della sessione di gennaio: possibili arrivi solo in un caso

Intervenuto a DAZN nel post-partita della gara vinta contro l’Empoli, Maurizio Sarri ha parlato così del calciomercato Lazio:

«Spero in un po’ di punti, non c’è altro. Se si parla di mercato mi tiro fuori. Nella Lazio storicamente si muove pochissimo e quest’anno credo non si farà nulla. Vediamo se partirà qualcuno».