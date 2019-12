Calciomercato Lazio, Andrè Anderson tra Venezia e Salernitana

Andrè Anderson potrebbe tornare in Serie B: il giocatore della Lazio non riesce ancora a trovare spazio in prima squadra

Tanto potenziale, ma poco spazio. Andrè Anderson non è ancora riuscito ad esprimersi sul campo, difficile scalare le gerarchie della Lazio, sopratutto in un momento delicato come questo. Per questo, nella prossima sessione di mercato, l’italo brasiliano potrebbe fare la valigia, lasciare Formello per un po’ e andare «a farsi le ossa» in Serie B.

Come riferito da Tuttomercatoweb.com, sulle sue tracce ci sarebbe il Venezia, al momento impegnato nella lotta salvezza e alla ricerca di innesti. Anche Ventura, però, non disdegnerebbe un suo ritorno alla Salernitana.