Calciomercato Lazio, ancora incerto il futuro di Cancellieri: ecco il possibile SCENARIO

Calciomercato Lazio, ancora incerto il futuro di Cancellieri

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, le voci sul passaggio di Cancellieri al Parma hanno perso forza ieri. Era stato sondato dal Rennes, ci aveva pensato il Genoa, si era informato anche il Venezia. Non c’è ancora un club pronto a chiudere per il giocatore della Lazio. Non si esclude che possa tornare a Empoli dove ha chiuso in crescendo.