Calciomercato Lazio, anche la Reggina pensa a Charpentier

Il classe ’99, Gabriel Charpenier, interessa anche alla Reggina. La Lazio lo monitora in ottica Salernitana

Il talento francese di proprietà del Genoa classe ’99, Gabriel Charpentier, interessa alla Lazio che lo starebbe monitorando con l’idea di piazzarlo in prestito a Salerno. L’attaccante in questa stagione si è messo in luce durante il prestito all’ Avellino nel campionato di Serie C, siglando 6 goals in 15 presenze prima di incappare in un infortunio.

Come riportato da Tuttosport, sulle tracce del francese ci sarebbe anche la Reggina. La società calabrese, neo-promossa in B, vorrebbe puntellare il reparto avanzato con un calciatore delle caratteristiche del transalpino.

Gianlorenzo Di Pinto