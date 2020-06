Lazio-Salernitana, rimane forte l’interesse per Charpentier

Lazio Salernitana, interesse che rimane vivo per l’attaccante dell’Avellino Charpentier: i dettagli

Anche se la stagione deve ancora essere portata a termine il mercato non si ferma mai e in casa Lazio si lavora già per farsi trovare pronti per la sessione estiva. Tra i tanti nomi che sono stati accostati ai biancocelesti c’è anche quello di Gabriel Charpentier attaccante dell’Avellino.

Come riporta il Corriere dello Sport il giocatore potrebbe essere un profilo interessante per rinforzare ancor di più l’asse Lazio-Salernitana.