Calciomercato Lazio, Amrabat ad un passo dal Napoli

Il Napoli batte la conccorrenza di Lazio ed Inter per Amrabat: 12 milioni e 3 di bonus è l’offerta accettata dal Verona

Non solo Lazio ed Inter, per Amrabat anche il Napoli è in fila. E proprio i partenopei sembrano in pole per aggiudicarsi il talento del Verona, almeno stando a quanto riferisce Gianlucadimarzio.com.

La società gialloblu avrebbe accettato l’offerta di 12 milioni più 3 di bonus, per perfezionare l’accordo mancherebbe solo il «sì» del giocatore e il trasferimento, comunque, rimandato a giugno.

