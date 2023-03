Calciomercato Lazio, scoppiato l’amore tra Luis Alberto e Sarri: cambia tutto per il futuro del trequartista spagnolo

Come riporta il Corriere dello Sport è scoppiato l’amore tra Sarri e Luis Alberto.

Nel derby prestazione da uomo cardine dello spagnolo, quasi da consigliere di Sarri. Confronti live con la panchina nei momenti di stop, una riflessione tattica continua. Viveva da pedina svogliata e spaesata, ci ha preso gusto a muoversi nello scacchiere biancoceleste. Tutta un’altra complicità rispetto al passato, ai giorni di insofferenza e di costanti segnali lanciati alla Liga. Il Siviglia, stando quanto riportano in Spagna, sarebbe pronto a un nuovo assalto in estate al calciomercato Lazio. La voglia di partire di Luis Alberto non più così scontata. Adesso risente la fiducia massima, quella che in passato gli era stata concessa totalmente da Inzaghi.