Calciomercato Lazio, sono TRE le alternative a Stengs. Ma una può arrivare a PRESCINDERE. Il CLAMOROSO retroscena

Calciomercato Lazio, sono tre le alternative a Stengs: Fabiani non vuole farsi trovare impreparato. Tutti i nomi sul tavolo

Come riportato dal Corriere dello Sport, se Calvin Stengs resta il primo obiettivo del calciomercato Lazio per la sostituzione di Luis Alberto nella prossima stagione, Fabiani non vuole comunque farsi trovare impreparato nel caso la trattativa fallisca e per questo tiene in caldo tre alternative.

I nomi sono quelli di Spertsyan del Krasnodar, El Khannouuss del Genk e Dele–Bashiru. Quest’ultimo però potrebbe arrivare anche a prescindere da Stengs.