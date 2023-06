Calciomercato Lazio, spuntano due alternative a Pellegrini: i nomi

Calciomercato Lazio, se non dovesse arrivare l’accordo per il riscatto di Luca Pellegrini sono due le principali alternative: i nomi

Luca Pellegrini resta il primo obiettivo del calciomercato Lazio per la fascia sinistra. Come riferito dal Corriere dello Sport però, se non dovesse arrivare l’accordo per con la Juve per il riscatto sarebbero due le principali alternative al classe ’99.

La prima è Fabiano Parisi, che l’Empoli valuta però 20 milioni di euro, mentre la seconda porta dritto a Valeri della Cremonese. In questo caso il costo sarebbe più accessibile: 5 milioni di euro.