Calciomercato Lazio, da Brekalo a Januzaj: quante alternative a Kostic

Filip Kostic è l’obiettivo numero uno della Lazio per le fasce. Ma sul taccuino della Lazio sono tante anche le alternative

A.A.A. cercasi esterno offensivo. Questo il cartello idealmente appeso in casa Lazio. L’obiettivo numero sembra esser ormai diventato Filip Kostic. La trattativa con il giocatore dell’Eintracht Francoforte sarebbe nel vivo, con tanto di mediazione dell’agente Ramadani. Ma, viste le difficoltà. legate in primis al nodo extracomunitario, non possono non esserci alternative.

Il nome principale. come sottolineato da Il Corriere dello Sport, sarebbe quello di Brekalo, che potrebbe lasciare il Wolfsburg. Occhio anche a Shaqiri, che potrebbe liberarsi a costo zero dal Liverpool. Stuzzicherebbe anche Januzaj, il cui contratto con la Real Sociedad scade nel 2022. Politano appare invece fuori portata: servirebbero 20 milioni. Sarebbe ormai definitivamente tramontata la pista che porterebbe a Brandt: con il nuovo tecnico Rose potrebbe trovare molto spazio e scalare gerarchie al Borussia Dortmund. Tanti nomi e poche certezze, ma il calciomercato della Lazio ora può entrare nel vivo