Calciomercato Lazio, le possibili alternative a Fazzini: tra giovani, scommesse ed esuberi. I nomi in orbita biancoceleste

Calciomercato Lazio, non solo Fazzini. Ecco i possibili nomi per il centrocampo biancoceleste: tra giovani e possibili scommesse

Per il centrocampo il calciomercato Lazio avrebbe effettuato un nuovo sondaggio per Jacopo Fazzini, per il giocatore però l’Empoli chiede 15 milioni di euro.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, questi restano gli altri nomi in orbita biancoceleste per il calciomercato: Casadei e Atangana, per il primo c’è una speranza di prestito, Belahyane (il Verona chiede 20 milioni, troppi) e si aggiungono anche Folorunsho e Fagioli, ai margini rispettivamente di Napoli e Juventus.