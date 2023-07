Calciomercato Lazio, sono due le alternative a Castellanos. Ultime

Calciomercato Lazio, sono due le principali alternative a Taty Castellanos: sul taccuino di Sarri e Lotito anche Mikautadze e Amdouni

Taty Castellanos, centravanti del New York City, è in pole per il ruolo di vice Immobile nel calciomercato Lazio ma come riporta Gianluca Di Marzio ci sono anche due alternative.

Una è Amdouni del Basilea, l’altra è Mikautadze del Metz. Entrambi hanno una valutazione di 12 milioni di euro.