Calciomercato Lazio: Sarri colpito da lui! Prima alternativa a Berardi

Calciomercato Lazio, non c’è solo Berardi sul taccuino di Maurizio Sarri: occhi puntati anche su Jesper Karlsson dell’AZ Alkmaar

Tra i nomi accostati al calciomercato Lazio, come riportato dal Corriere dello Sport, non c’è solo Domenico Berardi.

Jesper Karlsson, esterno d’attacco svedese dell’AZ Alkmaar, ha 24 anni e la Lazio ha testato il suo talento in Conference. Sarri è rimasto colpito dalle sue caratteristiche. Quest’anno ha segnato 6 gol e servito 4 assist in Eredivisie, sono 10 i gol totali e 8 gli assist in stagione.