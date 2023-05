Calciomercato Lazio: il nome nuovo, è la prima alternativa italiana a Berardi

Calciomercato Lazio, Berardi resta il primo obiettivo per la fascia destra ma Sarri ha già individuato un’alternativa italiana di lusso

Comincia a prendere forma il prossimo calciomercato Lazio. Uno degli obiettivi dei biancocelesti sarà quello di rinforzare il reparto degli esterni d’attacco. Come riferito dal Corriere dello Sport, alla prima opzione, rappresentata da Berardi del Sassuolo, se n’è aggiunta un’altra altrettanto valida.

Sarri avrebbe fatto il nome di Riccardo Orsolini, ala del Bologna, a Lotito. L’italiano ex Ascoli è in scadenza a giugno del 2024 e le trattative per il rinnovo sono bloccate. Ad oggi sembra una soluzione più percorribile rispetto all’esterno del Sassuolo.