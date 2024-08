Calciomercato Lazio, Alcaraz NON esclude Folorunsho: il PIANO di Fabiani. Le ultime sulle trattative per il centrocampo

Come spiega l’edizione di Repubblica Roma oggi in edicola, il calciomercato Lazio può raddoppiare i colpi in mezzo al campo. L’eventuale arrivo di Alcaraz, che sta riscalando le gerarchie, non escluderebbe infatti anche quello di Folorunsho.

L’ex biancoceleste viene valutato 12 milioni di euro, cifra spendibile da Lotito solo nell’eventualità in cui dovesse partire Cataldi. Non è un problema di liste, ma si numeri e di sovraffollamento in quel reparto.