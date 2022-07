Calciomercato Lazio, Akpa Akpro verso la cessione: piace a due club di Serie A

Calciomercato Lazio: Akpa Akpro potrebbe essere ceduto. Sul centrocampista ci sarebbero due club di Serie A

Jean-Daniel Akpa Akpro è stato uno degli elementi che Sarri ha utilizzato quando la scorsa stagione si è trovato in emergenza, ma non è mai stato centrale nel progetto della Lazio. E per questo motivo, nel corso di questa finestra di calciomercato potrebbe essere ceduto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ivoriano è stato accostato a due club di Serie A: la Sampdoria e la Cremonese. E la società biancoceleste potrebbe anche utilizzarlo come pedina di scambio per raggiungere altri obiettivi.