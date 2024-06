Akpa-Akpro Lazio, rientro alla base? La DECISIONE del Monza sul centrocampista, in prestito dal club biancoceleste

In attesa che parta ufficialmente il calciomercato Lazio, il club sta iniziando ad avanzare offerte, ma soprattutto gestire i rientri dei giocatori in prestito in giro, tra cui Jean-Daniel Akpa-Akpro, giocatore ivoriano, in prestito la scorsa stagione al Monza.

Secondo quanto riporta Luca Cilli di Sky Sport, il club brianzolo avrebbe deciso di non riscattare il centrocampista, che quindi farà ritorno nella Capitale per capire quale potrebbe essere il suo futuro.