Calciomercato Lazio, Akpa Akpro: possibile ritorno all’Empoli? Le ultime

Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira, Akpa Akpro starebbe riflettendo sulla possibilità di ritornare all’Empoli dalla Lazio, che ha un accordo totale per cederlo in prestito con opzione di riscatto.

Jean-Daniel #AkpaAkpro is reflecting on the possibility to return to #Empoli from #Lazio, which have a total agreement to sell him on loan with option to buy. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 12, 2023