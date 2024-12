Calciomercato Lazio, è fatta per il ritorno di Akpa Akpro al Monza: i dettagli

Calciomercato Lazio, il centrocampista ivoriano lascerà i biancocelesti nella sessione di gennaio e farà ritorno a Monza

È fatta per il trasferimento di Jean-Daniel Akpa-Akpro dalla Lazio al Monza. Come riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il centrocampista ivoriano si trasferirà in biancorosso fino al termine della stagione.

C’è da sottolineare come il contratto di Akpa Akpro con i biancocelesti scada il prossimo 30 giugno e, quindi, dopo quella data sarà libero di trovarsi una nuova squadra. Il giocatore, inoltre, torna a Monza dopo il prestito della scorsa stagione.