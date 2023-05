Calciomercato Lazio, Uribe spiazza Lotito: ecco dove può andare

Calciomercato Lazio, si allontana il colpo Matheus Uribe: il colombiano pronto ad accettare un’offerta dal Qatar

Dal Portogallo arriva una doccia fredda per quanto riguarda il calciomercato Lazio. Il quotidiano O Jogo smentisce di fatto le notizie fatte trapelare dal quotidiano Record che nelle scorse aveva dato per quasi definito l’accordo tra Lotito e Matheus Uribe, centrocampista del Porto in scadenza di contratto a giugno.

Il calciatore avrebbe infatti ricevuto nelle ultime ore un’offerta di 3.5 milioni di euro dal Qatar, addirittura superiore alla richiesta da 3 milioni di euro fatto dallo stesso colombiano ai club interessati. La Lazio avrebbe avanzato una proposta formale che Uribe ha rispedito al mittente per l’inserimento di tanti bonus considerati complicati da raggiungere per arrivare alla fatidica cifra richiesta. Il colombiano oggi sembra sempre più lontano dalla Lazio.