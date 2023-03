Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic ha deciso di non rinnovare il contratto con i biancocelesti: la richiesta di Lotito

Come riportato da Relevo, Milinkovic-Savic avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con la Lazio in scadenza a giugno del 2024.

Con un solo anno di contratto, Lotito è pronto ad ascoltare offerte sulla base di 40 milioni di euro: sul serbo c’è la Juventus.