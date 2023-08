Calciomercato Lazio, retroscena Lloris! Ultimissime

Calciomercato Lazio, spunta un clamoroso retroscena su Lloris: oggi ultimo contatto per cercare di riaprire l’affare

La pista Hugo Lloris potrebbe non essere tramontata del tutto nel calciomercato Lazio. Come riporta Il Messaggero infatti, dopo la chiusura del francese nei giorni scorsi alla possibilità di fare il secondo di Provedel, nella giornata di oggi è previsto un ultimo contatto tra le parti per cercare di cambiare le sorti della trattativa.

Se dovesse arrivare la definitiva fumata nera, la Lazio è pronta a chiudere per Sepe.