Samardzic Lazio, novità sul futuro del centrocampista dell’Udinese: ecco dove andrà

Samardzic-Lazio, arrivano importanti novità sul futuro dell’attuale centrocampista dell’Udinese: le dichiarazioni di Marchetti

Ospite a TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato del futuro di Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese accostato anche al calciomercato Lazio:

PAROLE – «Novità delle ultime ore non ce ne sono, ieri la Juve era impegnata in Coppa e non ha potuto fare passi ulteriori. Il Napoli ha delle tempistiche più lunghe, si profila questo testa a testa tra le due società con la Juve che è disposta a prenderlo anche a giugno. La Juventus deve capire se già in questa finestra può anticipare l’investimento visti i risultati, convincendo la società che si può già pensare di vincere quest’anno, visto che la squadra c’è e i punti ci sono magari avendo dei soldi in più. Fare dunque un’operazione in stile Vlahovic con un anticipo di cassa. Allegri pubblicamente ha una faccia, quella dell’allenatore che rispetta le necessità della società, poi però delle richieste le fa e un centrocampista serve. È evidente che un elemento in più a centrocampo farebbe comodo, non credo però che i soldi di operazioni come Dragusin e Ranocchia possano bastare. Serve un centrocampista che possa fare la differenza adesso e per il futuro. Per questo si parla con Samardzic e visti i rapporti con l’Udinese può arrivare anche in prestito con obbligo di riscatto. Il sogno della Juventus sarebbe Ederson, ma l’Atalanta lo giudica incedibile come Koopmeiners. La Juve cerca un tuttocampista e il brasiliano ha quelle caratteristiche».