Calciomercato Lazio, ad Auronzo atteso l’agente di Immobile: due le ipotesi sul tavolo

Calciomercato Lazio, nelle prossime ore arriverà ad Auronzo di Cadore il procuratore di Ciro Immobile: due le opzioni sul tavolo

Sono giorni cruciali per il futuro di Ciro Immobile. Il bomber della Lazio sembra essere più sereno in ritiro dopo gli spifferi dei giorni scorsi provenienti dall’Arabia Saudita.

In questo senso, come riferito dal Corriere dello Sport, sarà molto importante l’arrivo del procuratore dell’attaccante, Marco Sommella, per fare il punto della situazione proprio ad Auronzo. Due le opzioni sul tavolo: presentare ufficialmente a Lotito l’offerta araba oppure chiudere definitivamente la vicenda parlando magari di un rinnovo con adeguamento.