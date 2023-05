Calciomercato Lazio: due idee per rimpiazzare Basic

Calciomercato Lazio, Toma Basic potrebbe lasciare il club biancoceleste in estate: sono due gli obiettivi di Sarri

Uno dei calciatori in uscita nel prossimo calciomercato Lazio sarà sicuramente Toma Basic, calciatore che non è mai riuscito a convincere fino in fondo Sarri.

Come riferito da Il Messaggero, se il centrocampista dovesse partire i due nomi sulla lista del tecnico per sostituirlo sono quelli di Fazzini dell’Empoli e Fabbian dell’Inter, attualmente in prestito alla Reggina, in un’operazione potrebbe veder coinvolti anche Lazzari e il riscatto di Acerbi.