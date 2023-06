Calciomercato Lazio: addio a Maximiano, scelto il nuovo secondo. Sarri e la società stanno selezionando un vice Provedel

Come riporta il Corriere dello Sport, visto l’imminente addio di Maximiano, il Comandante della Lazio, Maurizio Sarri con la società starebbero monitorando dei profili per il ruolo di vice Provedel. Al momento i portieri che piacciono sono: Caprile del Bari e Audero della Samp.

Il primo sembrerebbe diretto a Napoli, il secondo invece sembra abbordabile. Il portiere, ha 26 anni ma non gioca da marzo per un problema alla spalla destra che l’ha costretto ad operarsi. Potrebbe essere lui il secondo portiere dopo Provedel. Tra gli altri da piazzare ci sono Marcos Antonio, Basic (soluzioni in prestito) e Cancellieri che potrebbe fungere da contropartita per arrivare ad altri giocatori, magari a Berardi.