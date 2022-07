Calciomercato Lazio, Adamonis nel mirino della Reggina: la decisione spetta a Sarri

Calciomercato Lazio: la Reggina avrebbe messo gli occhi su Adamonis, ma una decisione sul portiere verrà presa da Sarri a fine ritiro

Non solo le entrate nel ruolo di portiere, ma anche le uscite visto che la Lazio cha in rosa Adamonis, Alia e Furlanetto e due di questi tre andranno via con l’arrivo (si spera) della coppia Maximiano-Provedel. E come riportato da La Gazzetta di Reggio, la Reggina avrebbe messo gli occhi proprio su Adamonis.

La decisione finale, però, spetterà a Maurizio Sarri che prenderà una decisione su quale portiere cedere solo al termine del ritiro di Auronzo di Cadore quando avrà valutato anche i nuovi arrivi per la porta.